EN DIRECT - Ligue 1 : un derby breton sous pression pour le FC Nantes, en déplacement à Rennes

C'est un derby breton qui s'annonce chaud sur le terrain, à défaut de l'être dans les tribunes, ce dimanche après-midi, les supporters des Canaris étant privés de parcage . Relégable au coup d'envoi de la rencontre, le FC Nantes va devoir se retrousser les manches pour ne pas sombrer un peu plus dans les bas fonds de la Ligue 1. "Il n’y a pas de honte à dire que tout le monde n’est pas au top, y compris les cadres, confie l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. On n’a pas le niveau de l’an passé. C’est un constat sportif, pas une critique. Aujourd’hui, il faut avoir des arguments offensifs et ne pas avoir peur. Le danger est là et c’est ce que j’essaie de faire comprendre à mes joueurs, et notamment aux cadres. Ils sont lucides. On doit répondre sur le terrain." Muets depuis 275 minutes, les avants-centres sont attendus au tournant pour tenter de mettre fin à une spirale très inquiétante à l'extérieur où Nantes n'a remporté qu'une rencontre cette année.

Si on lâche, ça va être encore pire. Il faut positiver et aller de l’avant.

"C’est à ce moment-là qu’il ne faut surtout pas baisser la tête, martèle le vice-capitaine Ludovic Blas, qui a demandé à l'attaché de presse du club d'être présent en conférence de presse, samedi après-midi. Si on lâche, ça va être encore pire. Il faut positiver et aller de l’avant. Chaque petit truc est important dans la situation où nous sommes." Le numéro dix appelle à l'union pour pousser les Canaris vers un sursaut et les aider à retrouver une force collective, peu visible depuis le début de la saison. Une obligation si le vainqueur de la Coupe de France ne veut pas subir un quatrième revers d'affilée au Roazhon Park , ce qui ne lui est encore jamais arrivé.

Le 83e derby breton, à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan

Le derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes est à suivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 17h05 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le Roazhon Park, accompagné d'Oscar Lippert et Thierry Tissot, président d'Activ Nantes Supports.

Le FC Nantes n'a plus gagné au Roazhon Park depuis 2013

