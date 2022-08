EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à Strasbourg pour confirmer et bien lancer son marathon

L'occasion est belle pour accumuler de la confiance, face à un adversaire qui n'a toujours pas connu la joie du succès, cette saison. En déplacement à Strasbourg, ce mercredi soir, le FC Nantes veut confirmer ses progrès récemment entrevus face à Toulouse. Et il devra composer avec deux gros absents : Moses Simon et Quentin Merlin. "On a des pépins aujourd’hui, qu’on n’avait pas l’année dernière, regrette Antoine Kombouaré. À ceux qui jouent moins de montrer ce qu’ils valent."

Encouragés par quelque 111 supporters nantais, les Canaris vont donc tenter d'empocher un deuxième succès de rang afin de bien lancer leur marathon de 6 matches en 19 jours avec les réceptions du PSG et de l'Olympiakos en ligne de mire. "Je n’ai pas encore eu l’occasion de connaître ce genre d'enchaînement, assure Marcus Coco. Je pense que ça demande beaucoup plus d’implication hors du terrain. Il faut être vigilant et faire attention pour pouvoir être disponible tous les trois jours." Il faudra également espérer plusieurs recrues si les Jaunes veulent demeurer compétitifs sur tous les tableaux.

Vivez au rythme du FC Nantes sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre le RC Strasbourg et le FC Nantes est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 18h30 ce mercredi, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Meinau, accompagné d'Oscar Lippert, leurs consultants et vous ! On attend vos appels pour réagir et analyser le match au 02.20.73.6000.

Nantes a perdu 4 de ses 6 derniers matches face aux Alsaciens