EN DIRECT - Ligue 1 : "Une petite finale" entre le FC Nantes et Strasbourg avant la trêve

À défaut de savoir confirmer à l'extérieur, le FC Nantes de Ludovic Blas, de retour, peut s'appuyer sur sa solidité retrouvée au stade de la Beaujoire. Déjà victorieux du Stade Brestois, puis de Troyes et Clermont, les Jaunes veulent enchaîner un quatrième succès de rang, ce dimanche après-midi contre Strasbourg. "On s'attend à souffrir face à une équipe en confiance qui a des attaquants en feu, tempère Antoine Kombouaré, entraîneur des Canaris. On a exactement le même nombre de points donc ça donne l’impression qu’on joue une petite finale, c’est bien juste avant la trêve internationale."

Terriblement inefficaces contre Montpellier, dimanche dernier, les attaquants du FC Nantes sont attendus au tournant. Randal Kolo Muani en tête. "Forcément, ça cogite toujours dans la tête, admet celui qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 596 minutes en Ligue 1. C’est vrai que parfois je cherche un peu plus de solutions quand j’arrive devant le but. Ça m’arrive souvent, quand je suis dans ma course vers le gardien, de me dire : "Oh, il y a deux semaines, j’ai raté" et je me dis : "il ne faut pas que je la rate celle-là". C’est le métier, il y a des périodes comme ça." Et il serait tant qu'elle prenne fin face à des Alsaciens, proie favorite des Jaune et Vert dans l'élite.

Tous les matches du FC Nantes diffusés en intégralité sur France Bleu Loire Océan

