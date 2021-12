EN DIRECT - Ligue 1 : une victoire comme cadeau de Noël avant l'heure pour le FC Nantes à Saint-Etienne ?

Face à un Saint-Etienne qui s'est reverdi avec l'arrivée de Pascal Dupraz, le FC Nantes s'attend à un match piège, ce mercredi en clôture de cette année 2021. Même privés de Ludovic Blas, les Jaunes veulent "enfoncer" les Verts, dixit Marcus Coco et signer leur troisième succès de rang en Ligue 1.

Fort face aux faibles, cette saison, le FC Nantes a une occasion rêvée d'enchaîner une troisième victoire d'affilée et montrer qu'il reste intraitable avec les mal classés, dont Saint-Etienne, lanterne rouge de la Ligue 1, fait évidemment partie. "On sait que c’est un match important, lance Marcus Coco. On peut les enfoncer ou les relancer. À nous de faire ce qu’il faut pour bien terminer l’année."

Orphelins de Ludovic Blas, suspendu, Kalifa Coulibaly et Osman Bukari, les Canaris savent que leur tache s'annonce compliquée dans un stade Geoffroy-Guichard qui retrouve ses kops de supporteurs et qui va découvrir un nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. D'autant que sans leur numéro dix, auteur d'un tiers des buts de son équipe, les octuples champions de France n'ont jamais gagné. "Les joueurs doivent montrer que l’on est capable de jouer et de gagner sans Ludo, martèle Antoine Kombouaré. Personne n'est indispensable, ni lui, ni même moi". Aux Jaunes de le prouver en gagnant, ce qui leur permettrait par la même occasion de faire un grand pas vers le maintien. Déjà.

Le 19e chapitre de la saison, entre le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce mercredi

