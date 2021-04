EN DIRECT - Ligue 1 : "Une victoire ou rien" pour le FC Nantes face au RC Strasbourg

A trois longueurs du barragiste Nîmes et quatre de Lorient, les Canaris n'ont plus le droit à l'erreur s'ils aspirent toujours à se maintenir en Ligue 1. En déplacement à Strasbourg, ce dimanche, le FC Nantes "joue sa vie et n'a plus de joker", dixit le défenseur Jean-Charles Castelletto.

En déplacement à Strasbourg, ce dimanche après-midi, le FC Nantes de Kader Bamba et Ludovic Blas n'a plus le droit à l'erreur s'il espère toujours se maintenir en Ligue 1.

La donne est claire. Le FC Nantes n'a plus son destin en main. "Le coach nous l'a dit cette semaine, c'est la victoire ou rien", confie le défenseur Jean-Charles Castelletto. Car en cas d'énième contre-performance, ce dimanche après-midi à Strasbourg, les Canaris trembleraient. Ils pourraient même déjà faire une croix sur la dix-septième place synonyme de maintien automatique, en fonction du résultat de Lorient contre un Bordeaux sonné par le départ de son actionnaire.

Le FC Nantes reste sur trois revers d'affilée contre le Racing, un record contre cet adversaire.

En attendant, les Jaunes promettent à leur auditoire qu'ils ont encore toutes leurs chances. "A aucun moment on se dit que c'est mort", avance l'ancien Brestois. "Il faut continuer à y croire, continuer à bien jouer et faire que cette réussite qui n’est pas là pour l’instant revienne, détaille Antoine Kombaouré. On est conscient que c’est maintenant qu’il faut engranger des points, c’est impératif. Je suis confiant même si on reste sur trois défaites consécutives." C'est au moins ça pour ce Nantes qui n'a plus droit à la moindre erreur.

La dernière chance pour accrocher la dix-septième place de Ligue 1 ?