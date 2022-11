EN DIRECT - Ligue 1 : victoire impérative à la Beaujoire pour le FC Nantes face au promu ajaccien

"Accueillir le dix-septième, Ajaccio, ça ne fait pas rêver", reconnaît Antoine Kombouaré. Mais malgré le standing de l'adversaire du FC Nantes, ce dimanche après-midi, près de 28.000 spectateurs seront encore présents à la Beaujoire. "Les supporters sont impressionnants, glisse le Kanak à moitié surpris par l'affluence impressionnante de cette première partie de saison. Ils viennent à tous les matches. Ils nous soutiennent malgré les mauvais résultats. Peut-être est-ce aussi la Coupe d’Europe et la saison passée qui entraînent ça. À nous maintenant d’avoir des résultats meilleurs pour eux." Car avec seulement deux victoires au compteur en Ligue 1, les Canaris sont dans une situation très inconfortable, à une unité de leur adversaire dominical, premier relégable.

On est dans une configuration de bas de classement, tout le monde joue sa survie.

Privés de leur taulier en défense, Nicolas Pallois, suspendu après son rouge contre Reims , et de Fabien Centonze , absent de dernière minute, les Canaris se savent dans l'obligation de s'imposer. "En termes de points, on n’est pas là où on voudrait être, reconnaît sans mal Samuel Moutoussamy. On sait que ça va être un match difficile, âpre, intense. On est dans une configuration de bas de classement, tout le monde joue sa survie. Il faudra être solide." Un impératif pour s'éviter une intersaison sous pression alors que quatre formations seront reléguées en juin prochain. Urgence.

Le dernier match des Canaris avant la trêve à vivre sur France Bleu Loire Océan

L'ultime match du FC Nantes à domicile en 2022 est à vivre en direct et en intégralité, dès 14h30 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Beaujoire, accompagné de la capitaine du FC Nantes Charlotte Lorgeré, Oscar Lippert et Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1. On attend également vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, de France Bleu Loire Océan.

Le FC Nantes n'a perdu qu'une fois à domicile en Ligue 1 face à Ajaccio