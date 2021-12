EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Brest - Montpellier sur France Bleu Hérault

Michel Der Zakarian et Olivier Dall'Oglio vont de nouveau se croiser

Pour son dernier voyage de l'année en Ligue 1, c'est à Brest que se rend Montpellier, ce samedi, pour le compte de la 18ème journée (17h). L'occasion d'empocher un troisième succès à l'extérieur et uns troisième victoire d'affilée en championnat, pour la première fois depuis février.

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio voudront poursuivre leur série et stopper celle des bretons de Michel Der Zakarian, qui constituent la meilleure équipe du moment avec six succès sur les six dernières journées.

Direct - Radio : Bertrand Queneutte

16h30 : avant-match

17h : coup d'envoi et intégral

19h : après-match et réactions

Compo probable : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Wahi

