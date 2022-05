EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Clermont - Montpellier sur France Bleu Hérault

Le Montpellier Hérault affronte Clermont, ce dimanche (15h) sur la pelouse de Gabriel Montpied, à l'occasion de la 36ème journée de Ligue 1. Les héraultais courent après un succès en championnat depuis six matchs, Clermont joue sa survie dans l'élite.

Privés de plusieurs cadres (Omlin, Savanier, Ferri, Wahi, Cabella), les héraultais se rendent à Clermont, ce dimanche, alors qu'ils n'ont pris que deux points sur les six dernières journées de Ligue 1 et qu'ils occupent la treizième place. De leur côté, les clermontois, dix-septièmes, ne sont pas sauvés, et n'ont gagné qu'une fois au cours des dix derniers matchs de championnat.

Clermont - Montpellier : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte (14h30-17h30)

