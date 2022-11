EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Clermont - Montpellier sur France Bleu Hérault

Joris Chotard avait marqué un but magnifique à Clermont la saison passée

La pression est monstre, ce dimanche, pour des footballeurs héraultais à portée de fusil de Nantes, Strasbourg et Brest, et qui pourraient embrasser la zone rouge en cas de nouveau faux pas, sur la pelouse des clermontois. Ce baiser empoisonné, Montpellier veut l'éviter et Romain Pitau comme Maxime Estève, en conférence de presse, ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune intention d'enchainer une sixième défaite consécutive, lors de cette quatorzième journée de Ligue 1.

