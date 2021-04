EN DIRECT - Ligue 1 : vivez le derby Lorient-Brest, capital pour le maintien

C'est jour de derby breton ce dimanche pour la 31ème journée de Ligue 1. Le Stade Brestois se déplace chez son voisin le plus proche, le FC Lorient, à 15 heures. Un match qui vaut cher dans la course pour le maintien, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.