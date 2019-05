EN DIRECT - Ligue 1 : vivez le dernier match de Jean-Louis Gasset à la tête de l'ASSE sur France Bleu

Il sera resté un an et demi. Et en ce laps de temps, il aura redonné espoir et joie aux Supporters des Verts. Ce soir, c'est le dernier match de Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Coup à 21h05 au Stade Raymond Kopa d'Angers.