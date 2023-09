EN DIRECT - Ligue 1 : vivez le match Clermont Foot - PSG avec France Bleu Pays d'Auvergne

Il y a meilleure affiche pour espérer se relever d'une mauvaise passe. Le Clermont Foot affronte le Paris Saint-Germain ce samedi 30 septembre pour la 7e journée de Ligue 1. Dernier de Ligue 1, les Clermontois n'ont toujours pas gagné un match dans ce championnat.

Face à Clermont se présente un Paris Saint-Germain entre deux échéances importantes, le classico remporté face à Marseille la semaine précédente et un déplacement à Newcastle en Ligue des Champions dans quatre jours. A cela s'ajoute des incertitudes sur l'état de la pelouse et la titularisation ou non de Kylian Mbappé.

Le match est à vivre en direct et en intégralité dès 16h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Pierre Frasiak, Evan Lebastard et notre consultant Thierry Coutard, ancien joueur du PSG et ancien entraîneur du Clermont Foot.

Le direct radio

loading

Le match action par action

loading