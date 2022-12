EN DIRECT - Ligue 1 : vivez le match OM-TFC avec France Bleu Occitanie

Le TFC reprend la Ligue 1 après un mois et demi sans compétition , du fait de la Coupe du monde au Qatar, avec un gros défi : un déplacement à Marseille. L'OM est 4e du championnat, alors que le TFC est 12e et n'a plus gagné depuis quatre matchs.

Le Vélodrome sera à guichets fermés, avec 63.000 supporters .

Vivez la rencontre en intégralité avec France Bleu Occitanie, dès 20h30 (coup d'envoi 21h) :

