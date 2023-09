EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Lille - Montpellier sur France Bleu Hérault

Pour ce match important de la quatrième journée de Ligue 1, au cours duquel les supporters des deux formations espèrent que leur équipe réagira, après avoir été sèchement battue le weekend dernier, France Bleu Hérault lance un nouveau dispositif.

Le match commenté en direct et en intégralité, depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille, par Bertrand Queneutte, et l'analyse de notre consultant, Benjamin Psaume, entouré d'une bande de supporters et de chroniqueurs en studio, pour réagir tout au long de la partie.

14h30 : prise d'antenne et avant-match

15h : coup d'envoi et intégral

17h : conf de presse, zone mixte et réactions

Ecoutez le direct ici :

Le match

Le classement

Les autres rencontres de la J4

