EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Marseille - Montpellier sur France Bleu Hérault

Cette saison, les deux équipes ne s'étaient pas départagées, en Coupe de France avant la séance tirs au but

Battu par l'OM à l'aller (2-3) à la Mosson, lors de la première journée de Ligue 1, le MHSC avait aussi été éliminé par Marseille, aux tirs au but, en huitième de finale de Coupe de France, au Vélodrome. C'est donc la troisième fois que les deux équipes s'affrontent, cette saison, cette fois pour le compte de la 31ème journée de championnat.

Un match marqué par la première apparition de Rémy Cabella, dans le groupe héraultais, et qui est à vivre en direct et en intégralité (20h30-23h30) ce dimanche, sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume.

