EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Marseille - Montpellier sur France Bleu Hérault

La Paillade ne s'est plus imposée au Vélodrome depuis 2014, et Michel Der Zakarian n'y a jamais gagné en tant qu'entraîneur avec Montpellier. Le défi est donc de taille et l'ambition très grande pour le MHSC, ce vendredi, au moment d'aller défier le dauphin du PSG. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume.

20h30 : avant-match

21h : coup d'envoi et intégral

22h50 : après-match, conf de presse

Le match

Le classement

Les autres rencontres (J29)

