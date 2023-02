EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Brest sur France Bleu Hérault

La Paillade, qui n'a gagné qu'une seule fois en 2023 (Auxerre) et qui ne l'a plus fait à domicile depuis mi-septembre, reste sur deux revers dont un terrible à Strasbourg (2-0). C'est dans ces conditions qu'elle reçoit les bretons de Brest, qui ne gagnent pas beaucoup mais qui ont le mérite de n'avoir perdu aucun de leur cinq derniers matchs (quatre nuls et un succès), avec un dernier revers à Monaco, le 1er janvier.

ⓘ Publicité

Ce match, ce sont aussi les retrouvailles entre Michel Der Zakarian et le Stade Brestois, d'un coté, quatre mois après son licenciement par le SB29. Et puis, celles entre le coach héraultais et la Mosson, un an et demi après son départ dans le Finistère.

Equipe probable : Lecomte - Sylla, Estève, Kouyaté, Jullien, Sacko - Chotard, Ferri, Savanier - Germain, Wahi

Absents : Mavididi, Makouana, Faye, Pedro Mendes, Bertaud, Sainte-Luce, Guermouche

Le match en direct avec Bertrand Queneutte et Joris Marveaux

loading

Le match

loading

Le classement

loading

Les autres rencontres

loading