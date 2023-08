EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Le Havre sur France Bleu Hérault

Le Havre n'est plus venu à la Mosson depuis quinze ans

La dernière fois que Le Havre est venu jouer à la Mosson, c'était il y a quinze ans. La 36ème journée de Ligue 2 s'était alors soldée par un nul (0-0) et les normands avaient rejoint l'élite quelques jours plus tard. Aujourd'hui, c'est dans la peau du promu que les havrais retrouvent les héraultais de Michel Der Zakarian.

Des pailladins bien décidés à aller chercher une place dans le Top 10, cette saison, et à ne pas revivre les galères du précédent exercice. En forme et quasiment au complet, le groupe emmené par Téji Savanier a réalisé une préparation estivale convaincante, en terme de travail et même de résultats (2V, 2N, 1D), contrairement aux hacmen dont les quatre amicaux ont été synonyme de défaites face à des formations de Ligue 1.

Au moins une recrue devrait être alignée d'entrée, et pas n'importe laquelle : Musa Al-Tamari, international jordanien (26 ans) dont les premiers pas sur l'aile de l'attaque montpelliéraine ont donné le tournis à ses adversaires, cet été. Les trois autres renforts sont également de la partie, mais ne devrait pas démarrer. Théo Sainte-Luce est quant à lui toujours blessé, alors que Enzo Tchato n'a pas été retenu par son entraîneur.

Montpellier - Le Havre en direct : B.Queneutte et B.Psaume

Le match

Le classement

Les autres rencontres - J1

