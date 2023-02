EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Lens sur France Bleu Hérault

La Paillade reste sur deux victoires et aucun but encaissé, face à Brest et Troyes. Deux rencontres dirigées par Michel Der Zakarian, qui espère enchainer avec un troisième succès, ce samedi (21H), à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1, à la Mosson. Face à lui, un adversaire d'un autre calibre que les deux précédents : le RC Lens, quatrième du championnat et candidat sérieux pour une place sur le podium, au mois de mai.

Montpellier - Lens : France Bleu Hérault (20h30-23h30)

