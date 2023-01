EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Nantes sur France Bleu Hérault

La saison dernière, la Paillade n'aurait possédé qu'une unité de plus que le premier relégable s'il avait compté 17 points après 18 matchs. Heureusement pour les hommes de Romain Pitau, les plus mauvais élèves de la classe avancent moins vite, depuis le début de l'exercice en cours.

Pour autant, ce n'est pas de son rétroviseur dont doit s'occuper le MHSC, mais bel et bien de son moteur. A l'arrêt sur les deux dernières journées, avec un revers contre l'OM à domicile et une déroute à sur la promenade des anglais, mercredi soir, la Paillade (15) doit absolument faire tourner le compteur et faire le plein, face au FC Nantes (14), malgré des tensions internes qui viennent polluer la vie du groupe et du staff , comme celle des supporters.

En cas de victoire, Montpellier se donnerait un tout petit peu d'air et passerait devant un concurrent direct. En cas de revers, en revanche, le MHSC enchainerait trois défaites et totaliserait le même nombre de points (18) à l'issue de la phase aller que lors de la triste saison 2013-2014, débutée avec Jean Fernandez, lequel avait été remplacé par Rolland Courbis après une série de huit matchs sans victoire, et après n'avoir décroché que deux succès sur les 17 premiers rencontres de Ligue 1.

COMPO PROBABLE : Omlin - Sacko, Jullien, Estève, Maouassa - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi

Montpellier - Nantes en direct, avec B.Queneutte et B.Psaume

