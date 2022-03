EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Nice sur France Bleu Hérault

Montpellier va-t-il faire coup double face aux aiglons ? Vainqueurs à l'aller (0-1), grâce à un but de Florent Mollet, les footballeurs d'Olivier Dall'Oglio retrouvent les niçois d'Andy Delort, ce samedi (17h), dans le stade de la Mosson, à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1.

Une enceinte dans laquelle l'attaquant du GYM n'a plus joué depuis le 22 août. A l'époque, Andy Delort y avait marqué et délivré une passe décisive, alors qu'il disputait face à Lorient son dernier match sous le maillot du MHSC. Aujourd'hui, le onzième a besoin de points et reçoit, privé de Stephy Mavididi et de Mamadou Sakho, le dauphin du PSG, qui vise quant à lui une qualification directe pour la Ligue des Champions.

