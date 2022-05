EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier-PSG sur France Bleu Hérault

Sur le papier, c'est un match de gala, mais dans les faits, c'est surtout un match pour du beurre entre deux formations qui n'ont plus rien à jouer, et dont plusieurs éléments ont déjà la tête ailleurs, certains depuis belle lurette.

Sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, à l'issue d'un match nul (1-1) face à Lens au Parc des Princes, le PSG assure désormais le service minimum et n'a d'ailleurs plus gagné depuis le 20 avril, à Angers. Sur le terrain, seul Kylian Mbappe continue de faire le show car l'attaquant, qui disputera peut-être son dernier match à l'extérieur en Ligue 1, sur la pelouse de la Mosson, peut et veut devenir le premier joueur de l'histoire à réaliser le doublé : meilleur buteur et meilleur passeur du championnat.

Pour ça, il peut compter sur une défense héraultaise qui encaisse 1,5 buts par match, cette saison, et qui en a pris onze sur les cinq derniers. Mais les pailladins, bien qu'amputés de cinq titulaires (Savanier, Omlin, Wahi, Sakho et Cabella) tenteront de sauver l'honneur et la face, après sept matchs de suite sans victoire, et de ne pas gâcher la fête des champions de France 2012, que le club célèbrera avant et après le match, avec un feu d'artifice dont tout le monde espère que les éléments actuels du groupe, par le résultat et l'attitude, ne le transformeront pas en un triste pétard mouillé.

