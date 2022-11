EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Montpellier - Reims sur France Bleu Hérault

Le match de l'année, pour Montpellier ! La Paillade reçoit le Stade de Reims, ce dimanche après midi (15h), pour la quinzième journée de Ligue 1. Sur le papier, cette opposition n'est pas celle qui fait le plus rêver. Sauf qu'aujourd'hui, vue la dynamique et le classement, elle est absolument capitale pour le MHSC. Les footballeurs de Romain Pitau sont en effet quatorzièmes et n'ont gagné aucune de leurs six dernières rencontres : cinq défaites de suite, puis un nul à Clermont.

La Paillade attend donc avec impatience un succès qui devient vital avant la trêve d'un mois qui démarre ce ludni. Un succès qui permettrait de confirmer que Montpellier va mieux, après le petit point pris dimanche dernier.

Composition probable : Kamara - Sacko, Jullien, Estève, Cozza - Ferri, Fayad, Savanier - Nordin, Wahi, Mavididi

Le match

Le classement

Les autres rencontres

