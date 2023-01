EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Nice - Montpellier sur France Bleu Hérault

Elye Wahi et Téji Savanier sont ls deux derniers buteurs en championnat avec le MHSC

Deux malheureux de la Coupe de France s'affrontent, ce mercredi, à l'Allianz Riviera. D'un côté l'OGC Nice (11), sorti en 32eme de finale par le Puy Foot (Nat), samedi dernier, et qui vient de limoger son entraîneur, Lucien Favre. Une formation qui n'a gagné aucun de ses trois derniers matchs de Ligue 1, et qui ne compte que cinq succès en championnat.

De l'autre, le MHSC (14), éliminé par une Ligue 2, le FC Pau, avec un onze totalement remanié. Une écurie qui a semblé démarrer l'année 2023 avec un état d'esprit tout neuf et de nouvelles intentions, mais qui doit encore le confirmer, après un revers contre l'OM à la maison, et alors que ses attaquants, excepté Elye Wahi, n'ont plus scoré depuis mi-septembre.

