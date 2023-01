EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Pau - Montpellier sur France Bleu Hérault

Pour son entrée dans la compétition, Montpellier a hérité du FC Pau. Un adversaire, treizième de Ligue 2, qui reste sur deux revers après avoir enchainé sept matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, dont Romain Pitau se méfie, malgré tout.

Et si la Coupe de France n'est pas l'objectif numéro un du MHSC, à l'heure où l'urgence est de prendre des points en Ligue 1 et de s'écarter d'une zone rouge qui n'est quatre points, le coach héraultais et ses joueurs n'ont pas pour autant l'intention de bazarder la compétition.

Ainsi, seuls Elye Wahi et Jonas Omlin sont laissés au repos, alors que la Paillade enregistre les retours de Enzo Tchato et de Wahbi Khazri, blessé depuis son retour du Qatar et qui devrait démarrer, tandis que Téji Savanier et Léo Leroy sont suspendus.

Enfin, autres absents : Arnaud Souquet, sur le point de d'engager officiellement avec Chicago , en MLS, mais aussi Pedro Mendes (cuisse), Dimitry Bertaud (genou) et Théo Sainte-Luce (genou).

Le match en direct sur France Bleu Hérault : 17h50-20h30

Depuis le Nouste Camp, retoruvez Bertrand Queneutte à partir de 17h50 sur France Bleu Hérault, pour l'intégral de Pau - MHSC. A la mi-temps, en direct, le coach Yannick Chandoux sera son invité, pour évoquer le seizième de finale de Coupe de Frane féminie entre Clermont et Montpellier, ce dimanche, à Grammont (14h30). Après le match, les réactions en direct.

