EN DIRECT - Ligue 1 : vivez Toulouse - Montpellier sur France Bleu Hérault

Montpellier se déplace à Toulouse, ce dimanche (15h) à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Les footballeurs pailladins espèrent décrocher un cinquième succès en championnat et rester dans la première moitié du classement. Match à vivre sur France Bleu Hérault.

Téji Savanier reste sur un but et une passe décisive contre Strasbourg

Neuvième de Ligue 1, Montpellier aimerait obtenir un second succès à l'extérieur, ce dimanche, sur la pelouse de Toulouse, promu et douzième du championnat. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio ne pourra pas compter sur Jonas Omlin, Faitout Maouassa et Maxime Estève, notamment.

Il devrait titulariser Bingourou Kamara, dans les buts, pour la deuxième fois de la saison, alors que Stephy Mavididi fait quant à lui son grand retour, après quasiment deux mois d'absence.

Direct radio (15h-17h) : Bertrand Queneutte depuis le Stadium de Toulouse

Le match

Le classement

Les autres rencontres