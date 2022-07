EN DIRECT - Ligue 2 2022/2023 : Suivez le déplacement du Pau FC à Guingamp en intégralité

Guingamp vs Pau sur France Bleu Béarn Bigorre.

C'est l'heure de la rentrée des classes pour le Pau FC! Et quelle mise en bouche pour le club béarnais qui débute sa troisième saison en Ligue 2 par un déplacement à Guingamp, l'une des grosses écuries du championnat. Dixième lors de la saison 2021/2022, le groupe palois mené par l'entraîneur Didier Tholot aura pour mission d'assurer son maintien le plus rapidement possible, dans une saison à quatre descentes.

