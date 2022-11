EN DIRECT - Dijon reçoit Guingamp, suivez la 14e journée de Ligue 2

Baptiste Reynet va devenir le joueur le plus capé de l'histoire du DFCO (288 matchs joués)

"L'urgence c'est de gagner les matchs, quelle que soit la manière". Les mots de l'entraîneur dijonnais, Omar Daf, sont clairs au moment de recevoir Guingamp, samedi 5 novembre 2022, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Coup d'envoi 19 heures. 15e au classement et empêtré dans une série de neuf rencontres consécutives sans gagner entre le championnat et la Coupe de France, le DFCO n'a plus le choix, au risque de tomber dans la zone de relégation. Suivez cette rencontre cruciale en intégralité avec France Bleu Bourgogne.

Ne ratez rien du match grâce aux commentaires de France Bleu Bourgogne !

Commentaires : Adrien Beria, en direct du Stade Gaston-Gérard. Avant-match à partir de 18h45, coup d'envoi 19 heures.

