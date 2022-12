EN DIRECT - Ligue 2 (J16) : suivez le match de reprise du Stade Lavallois à Dijon sur France Bleu Mayenne

Après la trêve liée à la Coupe du monde de football, le championnat de Ligue 2 reprend ses droits. Pour le Stade Lavallois, cela débute par un déplacement à Dijon (17e). Les Tango, avant la coupure, restaient sur une très belle dynamique avec quatre matches sans défaite (trois victoires et un nul).

Pour ce match de reprise, le Stade Lavallois doit composer avec les nombreux absents. Les défenseurs Bryan Goncalves et Yohan Tavares sont suspendus. L'infirmerie est bien remplie avec Djibril Diaw, Steven Nsimba, Julien Maggiotti et Yasser Baldé. Et puis, le milieu de terrain, Ryan Ferhaoui est malade, lui qui devait prendre la place de Maggiotti pour ce match à Dijon.

19 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur du Stade Lavallois. - Stade Lavallois

Suivez la rencontre Dijon FCO / Stade Lavallois sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur , Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.

