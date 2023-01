EN DIRECT - Ligue 2 (J19) : suivez le match du Stade Lavallois contre Rodez sur France Bleu Mayenne

Après trois défaites consécutives, les footballeurs lavallois n'ont pas d'autres choix que de stopper cette mauvaise série lors de la réception de Rodez. Les deux équipes se suivent d'une place et d'un point au classement. La bonne nouvelle côté lavallois, c'est le retour des suspendus et notamment de Bryan Goncalves et Yohan Tavares.

Un groupe de 19 joueurs convoqué par Olivier Frapolli. - Stade Lavallois

VIVEZ LE MATCH EN INTÉGRALITÉ

Suivez la rencontre Stade Lavallois / Rodez AF sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen à partir de 20h30.

