EN DIRECT - Ligue 2 (J29) : suivez le match du Stade Lavallois à Metz sur France Bleu Mayenne

Depuis sa défaite à Niort (3-2) il y a deux semaines, le Stade Lavallois est en position de relégable au classement de Ligue 2 alors qu'il reste dix journées de championnat en Ligue 2. Ce samedi, c'est un déplacement chez un relégué de Ligue 1, Metz, qui est au programme du club mayennais. Les Messins sont 4e et invaincus depuis quinze journées tandis que les Lavallois restent, eux, sur quatre défaites consécutives.

Pour ce match, le défenseur central, Bryan Goncalves purge son match de suspension. Ryan Ferhaoui et Kader N'Chobi, blessés, sont forfaits. En revanche, les défenseurs Yasser Baldé et Djibril Diaw et l'attaquant Zakaria Naidji sont de retour.

Les joueurs lavallois convoqués par Olivier Frapolli pour ce match à Metz. - Stade Lavallois

