Ligue 2 (J31) : à Rodez, le Stade Lavallois subit une septième défaite consécutive

Le Stade Lavallois a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, lors de la 31e journée de Ligue 2. Les Tango ont été battus 1-0 sur la pelouse de Rodez, un concurrent dans la course au maintien. Les Lavallois ont encaissé u but en fin de première période et ont, ensuite, été incapable de marquer. C'est le troisième match consécutif sans inscrire le moindre but pour l'équipe d'olivier Frapolli.

