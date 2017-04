EN DIRECT | Ligue 2 (J32) : Podium en vue pour le Stade de Reims contre Strasbourg

32e journée de championnat de L2 décisive pour le Stade de Reims ! Ou bien il gagne et se relance en haut du classement à 6 journées de la fin, ou bien le club se complique clairement la tâche en vue de la montée espérée. Objectif victoire contre de solides strasbourgeois.

Vivez en direct et en intégralité, la rencontre entre le Stade de Reims et Strasbourg, ce samedi après-midi, sur France Bleu Champagne Ardenne et via les réseaux sociaux :

