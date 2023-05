EN DIRECT - Ligue 2 (J34) : suivez le match du Stade Lavallois contre Bastia sur France Bleu Mayenne

Il y a pile un an, le 6 mai 2022, le stade Francis-Le Basser était en fusion. Le public envahissait la pelouse. Le Stade Lavallois était sacré champion de National après un match nul (2-2) contre le Red Star. Douze mois plus tard, il n'est plus question de titre mais de survie. Avec une seule victoire lors des neuf derniers matches, le club mayennais s'est embourbé dans les profondeurs de la Ligue 2, 18e depuis lundi soir dernier.

Il reste cinq matches à disputer et les tango doivent remporter au moins trois matches pour espérer rester en Ligue 2. cela passe donc par un bon résultat ce samedi soir face à Bastia, une équipe de haut de tableau qui peut encore croire à une remontée en Ligue 1. Au match aller, lors de la toute première journée de championnat, les Lavallois étaient allés s'imposer à Furiani, 2-0 grâce à un formidable doublé de Zakaria Naidji.

La liste des 19 joueurs convoqués par l'entraîneur lavallois, olivier Frapolli. - Stade Lavallois

VIVEZ LE MATCH EN INTÉGRALITÉ

Suivez la rencontre Stade Lavallois / SC Bastia sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen à partir de 18h45.

Les résultats et le classement

