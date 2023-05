EN DIRECT - Ligue 2 : le DFCO reçoit Amiens, suivez le match en intégralité

Bryan Soumaré et le DFCO doivent poursuivre sur cette bonne série

Quatre matchs pour sauver la place du club en Ligue 2. Le DFCO, 18e et relégable, reçoit Amiens, samedi 13 mai 2023, pour le compte de la 35e journée de championnat. L'épisode 6 de l'ère Pascal Dupraz, toujours invaincu depuis son arrivée à la tête de l'équipe début avril. Amiens est 12e, et n'a plus rien à jouer. Une nouvelle rencontre cruciale pour le maintien à suivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, dès 18h45 pour l'avant-match, jusqu'au coup d'envoi à 19 heures.

ⓘ Publicité

Ne ratez rien du match avec France Bleu Bourgogne !

Commentaires : Adrien Beria, à Gaston-Gérard. Clément Lebas et Anna Brelaud (ALC Longvic).

loading

loading

loading