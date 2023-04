EN DIRECT - Ligue 2 : le DFCO reçoit Bastia, suivez la 32e journée en intégralité à la radio

Le DFCO reçoit Bastia, samedi 22 avril 2023 à 19 heures, pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Invaincu avec son nouvel entraîneur Pascal Dupraz aux commandes (une victoire, un nul), Dijon, 18e, n'a plus trop le choix et doit absolument s'imposer, pour mener à bien son opération maintien. De son côté, Bastia, 5e, veut continuer sa course vers les sommets du championnat. Une soirée à ne pas rater, à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne.

Commentaires : Adrien Beria, en direct du Stade Gaston-Gérard. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi de l'intégrale DFCO à 19h.

