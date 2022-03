EN DIRECT - Ligue 2 : le DFCO se déplace à Amiens, suivez la 30e journée à la radio

Bien finir cette semaine à trois matchs. Augmenter la série d'invincibilité en cours (deux victoires et un match nul). Bonifier la performance aboutie à domicile contre Le Havre, et s'ancrer plus durablement dans la première moitié de tableau. Le DFCO se déplace à Amiens avec ces objectifs, samedi 19 mars 2022, pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Pour l'occasion, les "Rouges", 9es, disposent d'un effectif au complet. Suivez le match en intégralité sur France Bleu Bourgogne !

Suivez le match en intégralité sur FBB !

Commentaires : Adrien Beria, au Stade de la Licorne (Amiens)