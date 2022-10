Ligue 2 - Scénario catastrophe, le DFCO chute dans les derniers instants à Niort

Même dans leurs pires cauchemars, les supporters du DFCO ne pouvaient pas imaginer un tel scénario. Samedi 22 octobre 2022, à Niort, les "Rouges" menaient 1-0 face au dernier de Ligue 2, jusqu'à la fin du temps règlementaire. Dijon repart finalement vaincu, 2-1. C'est le 8e match d'affilée sans gagner. Au classement, le DFCO est à deux points du dernier, et à un point seulement de la zone de relégation.

Une fin de match catastrophe

On ne reviendra pas sur la première période, terne et fade sur le plan offensif - des deux côtés. Tout se décante au retour des vestiaires. A la 52e minute, suite à un excellent travail technique de Mickaël Le Bihan, Roger Assalé, servi dans l'axe, termine le travail en force du pied gauche. 1-0.

A ce moment-là, on se dit que rien ne peut éviter une victoire dijonnaise. Quand même, Niort est dernier, n'a pas gagné depuis huit matchs, n'a pas marqué depuis cinq rencontres ! 70e minute, Niort obtient un pénalty. Baptiste Reynet l'arrête, et fait même la parade sur la frappe qui suit, infranchissable. Les supporters dijonnais sont confortés : la victoire ne peut échapper à Dijon.

Jusqu'à la 76e minute de jeu, et le tournant du match. Xande Silva, d'un tacle des deux pieds décollés au milieu de terrain, fauche le niortais Sagna. Carton rouge. Le DFCO devra jouer à dix contre onze pendant le dernier quart d'heure.

Les minutes défilent, et Dijon tient le score. La victoire tend les bras aux "Rouges", qui en ont tant besoin. Mais décidément, les supporters dijonnais ne semble pas avoir le droit au bonheur. Boutobba égalise de la tête, à la 90e. Douche froide. Et le pire reste à venir : à une minute de la fin des arrêts de jeu, le défenseur Ibrahima Conté marque le deuxième. Le DFCO est à terre, et continue de creuser.

"Je peux faire beaucoup de choses mais je ne peux pas jouer à leur place"

Omar Daf, l'entraîneur du DFCO : "Tout se mélange, on avait fait un match très sérieux, avec de l'allant, on avait bousculé cette équipe, on prend logiquement les devants. Malheureusement, il y a ce carton rouge qui vient nous mettre en difficulté. Et il y a cette fin de match, on le refait 10 fois ... pour nous aujourd'hui c'est le scénario catastrophe. On doit se maîtriser pour ne pas prendre ce carton bête et avoir plus de maitrise, même en étant en infériorité numérique sur la fin de partie".

"Ce soir je suis déçu, très en colère, frustré de perdre ce match qui nous tendait les bras et qu'on aurait mérité de gagner. Je peux faire beaucoup de choses mais je ne peux pas jouer à leur place. Un sentiment d'impuissance ? Non, parce que quand on regarde le match de bout en bout, c'est un match à l'extérieur très sérieux face à une équipe qui vendait chèrement sa peau".

"Aujourd'hui, il faudra gagner les matchs quelle que soit la manière. Il faut faire appel à d'autres vertus". Après huit matchs sans gagner, Omar Daf se sent-il menacé ? "Je suis concentré sur mon travail. En acceptant ce challenge, ce projet, je savais que ça pouvait être difficile, je travaille, je continue à avancer, il y a des axes d'amélioration, il y a des points sur lesquels on a déjà parler pour les améliorer, pour que le club soit plus solide et plus compétitif. Je savais que ce serait un beau défi à relever, je suis prêt pour ça. Il faut qu'on soit plus mordants, qu'on ai plus de maturité, on avait tout fait pour l'importer, il faut qu'on travaille sur nos manques".

