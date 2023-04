Ligue 2 - Pas de vainqueur entre le DFCO et QRM, dans un match prolifique

Un match prolifique, animé, mais sans vainqueur. Samedi 15 avril 2023, pour la 31e journée de Ligue 2, le DFCO et Quevilly-Rouen se sont neutralisés, score final 2-2. Au classement, pas de changement, si ce n'est qu'il reste un match de moins à jouer (plus que sept!) : le DFCO est toujours à quatre points du premier non-relégable, Valenciennes - qui a fait match nul 0-0 face à Niort.

Un scénario riche en rebondissements

Après la victoire 1-0 contre Rodez, le DFCO nourrissait beaucoup d'espoirs pour ce premier déplacement avec son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. Pourtant, en première mi-temps, Dijon semble dominé dans le jeu par une équipe de QRM impactante, notamment physiquement. Si le DFCO manque de peu l'ouverture du score, avec un coup-franc de Mickaël Le Bihan détourné de la lucarne par le portier normand, c'est bien QRM qui prend l'avantage. Juste avant la pause, Soumaré déborde sur la gauche, centre pour Bangré, qui termine en force. 1-0 à la pause.

Quand on sait que le DFCO ne s'est jamais imposé après avoir été mené, il y a alors de quoi s'inquiéter. Et pourtant, les joueurs reviennent du vestiaire complètement métamorphosés. Transcendés. Une preuve ? Ce bijou de Mattéo Ahlinvi, une frappe de plus de 25 mètres, mauvais pied (le droit), qui époussette la lucarne adverse. Son premier but avec Dijon, le geste d'un joueur en confiance.

Le DFCO insiste alors, et, quatre minutes plus tard, suite à une incompréhension dans la défense de QRM, lancé comme un TGV, Mickaël Le Bihan en profite et marque le deuxième. 2-1 pour Dijon. Il faut alors tenir. Malheureusement pour les supporters des "Rouges", à quinze minutes de la fin du match, Christopher Rocchia provoque un pénalty - transformé par Mafouta. Les Normands égalisent.

La fin du match est emballante, et la partie peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le Bihan frappe la barre transversale, et Soumaré de QRM rate un face-à-face. Des regrets, des deux côtés. Dijon ne s'impose toujours pas à l'extérieur et la dernière victoire loin de GG remonte toujours au mois d'août. Des regrets plus nourris sans doute côté dijonnais, tant l'urgence de prendre des points est présente. Prochaine rencontre samedi 22 avril, retour à domicile avec la réception de Bastia. Une équipe de haut de tableau.

"Le verre est à moitié plein, parce qu'il est plein d'un point de plus"

"Ce qui m'ennuie, c'est qu'il va falloir que je me remettre vite dans le bain, en première mi-temps je n'ai pas insufflé ce que je voulais insuffler. Il faut vite que je me reprenne, a noté l'entraîneur du DFCO, Pascal Dupraz, à la fin du match. En première période, on n'a pas été bons dans l'impact, dans la la réalisation technique, on avait l'impression que le ballon nous brulait les pieds, et on prend un but où on contrôle mal, on subit".

Le néo-technicien dijonnais salue en revanche la force de caractère de son équipe. "A la mi-temps, les joueurs, c'est important, j'ai senti dans leur regard qu'ils avaient envie de mieux faire. Force est de constater que, objectivement, on put nourrir des regrets".

Avant de livrer une nouvelle "Pascalade" (marque déposée France Bleu Bourgogne) dont il a le secret, lorsque le classement et l'écart de quatre points avec le premier non-relégable est évoqué : "Le verre est à moitié plein, parce qu'il est plein d'un point de plus", annonce Pascal Dupraz, qui se veut toujours optimiste et positif dans la quête du maintien.

