Ligue 2 (J25) - Le DFCO marque enfin mais ne fait pas mieux qu'un nul à Valenciennes

La série sans victoires continue pour le DFCO ... mais pas la série sans marquer. Samedi 25 février 2023, les "Rouges" ramènent le point du match nul de Valenciennes. Score final 2-2. Au classement, Dijon passe de la 19e à la 17e place - à quatre points de Pau, premier non-relégable.

Des buts, enfin !

Dans la lignée de son match encourageant contre Metz (0-0), le DFCO se procure quelques bonnes occasions en première période, par Xande Silva et Soumaré. Toujours en manque de réalisme, le compteur ne se débloque toujours pas en première période. Dijon reste sur une série de plus de huit heures de jeu sans marquer - cinq matchs et une mi-temps. En défense, Baptiste Reynet préserve le DFCO, qui rentre aux vestiaires à la pause sur un 0-0.

La deuxième mi-temps est beaucoup plus animée. Dès le retour des vestiaires, Mickaël Le Bihan met fin à la disette (49'). Après une bonne incursion de Soumaré, Tchaouna est servi sur la droite de la surface. Il s'y reprend à deux fois pour centrer, puis frappe, bute sur le gardien du VAFC. Le ballon traîne, et Le Bihan le pousse au fond. 1-0.

Mais le DFCO n'a pas le temps de savourer. Deux minutes plus tard (51'), Kaba, le milieu de VA, avance sur le côté droit. Pas suffisamment cadré, trop libre, il a tout le temps d'enrouler une superbe frappe pied gauche, qui se loge dans le petit filet de Reynet. 1-1. La douche froide continue, quatre minutes plus tard (55'), lorsque le même Kaba provoque encore sur le droite. Petit pont sur Ahlinvi, Ndong le touche légèrement dans la surface. Pénalty. Grbic prend Reynet à contrepied et Valenciennes repasse devant. 2-1.

Mais, c'est l'un des enseignements de ce match, le DFCO n'abdique plus aussi facilement. A la 72e, suite à un corner tiré par Soumaré, Zargo Touré dévie au second poteau pour Xande Silva, qui marque. Son 6e but de la saison, qui permet au DFCO d'égaliser. Mickaël Le Bihan aura même la balle du trois zéro quelques minutes plus tard, parti seul face au but, mais rattrapé in extremis par un défenseur valenciennois. Score final 2-2 et quelques regrets.

Au classement, tout est encore jouable

Ce nul est rageant pour Dijon, au niveau du contenu, mais aussi au niveau du classement. Hormis Saint-Etienne, peu de concurrents directs dans la course au maintien ont pris des points dans cette 25e journée. Cela permet à Dijon de regagner deux places, 17e et non plus 19e. A quatre points de Pau et sept de Saint-Etienne, respectivement 16e et 15e, c'est à dire les premiers non-relégables. Le prochain match, samedi 4 mars, à domicile contre Grenoble, vaudra cher, à treize journées de la fin du championnat.

