EN DIRECT - Ligue 2 : le DFCO se déplace au Havre, suivez le dernier match de la saison

Le DFCO va-t-il se maintenir en Ligue 2 ? Au bout du suspense, les "Rouges" ont encore une chance d'y parvenir, mais doivent compter sur un scénario favorable, avec plusieurs faux-pas des concurrents. Pour l'instant 18e et donc relégable au coup d'envoi de cette 38e et dernière journée, Dijon se déplace au Stade Océane, sur la pelouse du Havre, vendredi 2 juin 2023 (coup d'envoi 20h45). Les Normands, qui font la course en tête depuis de longs mois, ne sont pas encore assurés de monter. Un match à l'enjeu immense pour l'avenir du DFCO, à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, en direct du Havre.

Ne ratez rien de cette soirée qui s'annonce épique

Commentaires : Adrien Beria, en direct du Stade Océane du Havre. Avant-match dès 20h30.

