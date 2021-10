EN DIRECT - Ligue 2 : le DFCO reçoit le Paris FC, suivez la 14e journée

Le DFCO reçoit le Paris FC, samedi 30 octobre 2021, pour la 14e journée de Ligue 2. Les "Rouges" ont l'occasion d'enchaîner un troisième succès de rang et de poursuivre leur remontée au classement. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne.

Devant son public, le DFCO va chercher à enchaîner un troisième succès d'affilée, samedi 30 octobre 2021, face au Paris FC pour la 14e journée de Ligue 2. Avant la rencontre, les "Rouges" sont 13es, les Parisiens 6es. En cas de victoire, Dijon pourrait poursuivre sa remontée au classement et intégrer la première partie de tableau pour la première fois de la saison. Pour ce match, le DFCO est privé de Younoussa et Ngouyamsa, suspendus, et (entre autres) de Romain Philippoteaux, blessé.

Suivez le match en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria, en direct du Stade Gaston Gérard. Avant-match dès 18h45.