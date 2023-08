EN DIRECT - Ligue 2 : le FC Annecy reçoit l'AS Saint-Étienne, suivez la 4e journée

Cette année encore France Bleu Pays de Savoie est aux côtés du FC Annecy pour vous faire vivre cette nouvelle saison de notre club haut-savoyard en Ligue 2. Ce lundi soir, le FCA reçoit un monument du football français : l'AS Saint-Étienne.

Les Verts sont pour le moment 17ème du championnat, avec deux défaites et une victoire. Le FCA s'en sort un peu mieux avec une défaite, un nul et une victoire la semaine dernière face à Quevilly Rouen Métropole (3-0). Les Reds comptent bien continuer sur cette lancée et enchaîner une deuxième victoire à la maison .

Coup d'envoi à 20h45 au parc des sports d'Annecy.

