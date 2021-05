Ligue 2 : le GF38 accueille Clermont, suivez la fin de la 36e journée

Le GF38 reçoit Clermont Foot lundi soir en clôture de la 36e journée de Ligue 2, lundi 3 mai à 20h45 au stade des Alpes. Le match prend des allures décisives dans la course à la montée en Ligue 1 entre deux équipes qui se ressemblent, Grenoble (4e) et le Clermont Foot (2e).

Grenoble accueille Clermont lundi soir à 20h45 au stade des Alpes, en clôture de la 36e journée de Ligue 2. C'est le duel des sommets, les volcans d'Auvergne qui se déplacent dans les montagnes alpines. La rencontre est serrée à plus d'un titre, entre le 4e et le 2e du championnat, prétendants tous deux à une montée en Ligue 1. Le sprint final a commencé avant les matchs de barrages, et même si quelques écarts se sont créés, l'identité et surtout l'ordre du top 5 ne sont pas encore définis. Il faudra certainement attendre la fin de la 37e journée, le 8 mai prochain, pour avoir plus de certitudes.

Rendez-vous dans "100% passion GF38" de 18 heures à 18h30 pour parler des enjeux de la rencontre avec les journalistes, consultants et invités sur France Bleu Isère.

Écoutez GF38 / Clermont Foot, lundi dès 20h45

Commentaires : Léo Corcos et Paul Tilliez

Le groupe grenoblois face à Clermont

- - GF38

Les images avant le match

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suivre le GF38