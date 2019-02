EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux a faim de victoire contre Lens

Sochaux, France

Etre à l'heure au rendez-vous !! Pas de retard accepté ce dimanche pour le FC Sochaux-Montbéliard qui accueille l'équipe de Lens au stade Bonal en match décalé de la 25ème journée de Ligue 2. L'horaire du coup d'envoi est inhabituel, à 13h. Cette rencontre était prévue ce samedi 16 février à 15h mais a été décalée à ce dimanche à la demande de la Préfecture du Doubs (en prévision d'éventuelles actions des gilets jaunes sur Montbéliard). Joueurs et supporteurs doivent s'adapter à ce nouvel horaire.

Un brunch à 9h30 et des entraînements à l'heure du coup d'envoi toute la semaine

Pour faire face à ce changement de programmation, Omar Daf et son staff ont adapté leur semaine de préparation par rapport à l'horaire du match "On a fait nos séances d'entraînement à 13h pour que le jour du match, les joueurs soient tout de suite dans le vif du sujet. On ne peut pas faire de sieste non plus, donc il faudra être garder le groupe éveillé le plus possible" explique l'entraîneur du FCSM. Même chose pour l'alimentation "_On a pris un brunch, un petit déjeuner amélioré tous les matins à 9h30 pour faire le plein d'énergie_" affirme le coach sochalien

Le retour des Ultras en tribunes,

Autre changement important pour la réception de Lens ce dimanche, le retour des Ultras au stade Bonal. La Tribune Nord Sochaux et les Boys 07 ont levé leur boycott après l'annonce officielle du départ de Baskonia du FCSM.

"C'est notre 12ème homme ! lance Omar Daf. On espère pouvoir communier avec eux et leur offrir une victoire"

Pour ce match face à Lens, 5ème et prétendant à la montée en Ligue 1, le FCSM, 17ème, est privé notamment de ses deux milieux de terrain, son capitaine Jeando Fuchs, blessé et absent au moins trois mois, et Elish Owusu suspendu. La dernière recrue hivernale Franck Etoundi figure pour la première fois dans le groupe retenu par Omar Daf.

Un grand ciel bleu, les Ultras prêts à remettre l'ambiance, le décorum est parfait pour vivre un beau match de football.

A l'heure du repas, le public de Bonal espère surtout voir des Sochaliens morts de faim.

