EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux doit confirmer face à Troyes

Le FC Sochaux-Montbéliard ne peut se contenter de son match nul sur le terrain du leader messin en début de semaine. Ce soir, pour la 29è journée de Ligue 2, le FCSM se doit de battre Troyes pour bonifier le point pris en Lorraine et se relancer pour de bon dans la course au maintien.

Sochaux, France

Retour à Bonal ce vendredi 15 mars 2019 pour le FC Sochaux-Montbéliard. C'est la 29è journée de Ligue 2 et le FCSM accueille Troyes avec l'ambition et surtout l'objectif de renouer avec le succès qui le fuit depuis le 1er février dernier (victoire contre Clermont 2-1).

Ne plus perdre, c'est bien mais maintenant il faut gagner ! Après son match nul lundi soir chez le leader Metz (1-1), les jaune et bleu, toujours 18èmes et barragistes, se doivent de bonifier ce résultat en battant dans la foulée les Troyens. La mission s'annonce difficile face à des Champenois, 6èmes, qui restent sur 3 victoires et candidats déclarés à la montée.

Solder la dette envers leurs supporteurs

Ce match face à l'ESTAC est une étape à ne pas rater pour les Sochaliens, surtout pour leur retour à Bonal après la claque contre Nancy

"En prendre 4 à domicile, moi je le dis, quand j'étais supporteur de l'OM, quand ça se passait comme ça, j'étais remonté contre les joueurs, c'est normal. Je comprends la colère de nos supporteurs, je ne leur en veux pas mais on a besoin d'eux pour se sauver, on compte sur eux." explique le défenseur sochalien Christopher Rocchia.

"Il nous faut 5 victoires pour se sauver" - Christopher Rocchia, défenseur du FCSM

Le latéral gauche, prêté par l'OM, précise même que l'équipe connait parfaitement son tableau de marche pour se maintenir. "On sait qu'on a un certain nombre de matches à gagner d'ici la fin de saison. Je ne peux pas vraiment vous le dire (rires) mais vous le savez comme moi, _ilnous faut environ 5 victoires_". En clair, remporter une rencontre sur deux. Et comme le FCSM a pris plus de points contre les prétendants à la Ligue 1 que face aux mal classés (14 contre 12), et que Troyes justement, 6è au classement, joue la montée. Vous avez peut-être pour les fans de Sochaux, enfin des raisons d'espérer.

Réponse ce vendredi soir à 20h au stade Bonal. FCSM-Troyes, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard

👥 Pour affronter l'@estac_officiel ce vendredi à 20h, Omar Daf a rappelé Anderson #Emanuel et Isaak #Umbdenstock.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens retenus pour #FCSMESTAC ⤵️https://t.co/FUtrtnW19Z — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) March 14, 2019

