EN DIRECT : Ligue 2 : Sochaux dos au mur face à Châteauroux

Sochaux, France

Le FCSM joue gros ce mardi soir 23 avril 2019 au stade Bonal contre Châteauroux. C'est la 34ème journée de Ligue 2, et pour les jaune et bleu, la donne est simple. 18èmes et à nouveau barragistes après leur défaite à Auxerre vendredi dernier, les hommes d'Omar Daf n'ont pas le choix. Gagner est impératif, vital même pour repartir du bon pied. Et ressortir de la zone rouge. Il reste 5 matches, 5 matches quasi décisifs. La victoire, comme le veut l'expression consacrée, semble obligatoire face aux Berrichons, 14èmes qui viennent dans le Doubs pour assurer quasiment leur maintien.

Déjà un quitte ou double

Pour Omar Daf, ce match ce soir c'est déjà une "petite" finale "C'est clair que plus ça avance, plus ça devient urgent de prendre des points donc contre Châteauroux c'est presque un match décisif" assure l'entraîneur sochalien qui est privé ce soir d'Elisha Owusu suspendu et de Sofiane Daham blessé dans l'Yonne. Mais le coach du FCSM peut compter sur le retour de Jeando Fuchs après 2 mois et demi d'absence. Le milieu de terrain est dans un groupe de 19 joueurs.

👥 Pour affronter @LaBerrichonne ce mardi à 20h, Omar Daf a convoqué 19 joueurs avec @JeandoFuchs, qui effectue son retour au sein du groupe !

📋 Retrouvez les joueurs sochaliens retenus pour #FCSMLBC ⤵️https://t.co/3WybbAXeKD — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 22, 2019

"Marre qu'on nous crache dessus" - Rémi, journaliste et supporteur de Sochaux

Cette rencontre se joue une fois de plus dans un contexte toujours aussi ubuesque avec l'annonce ce weekend de Frédéric Dong Bo qui s'auto-proclame en qualité de PDG de Tech Pro, propriétaire du FCSM, de fait nouveau président du club, en lieu et place de Wing Sang Li qui pourtant s'accroche à son poste et reste pour l'instant le boss sochalien. Un feuilleton qui exaspère tous les amoureux des jaune et bleu dont Rémi Farge, journaliste à Foot365 l'un des invités hier soir du Club Sochaux "Ca rend furieux toute cette polémique, toutes ces histoires, tous ces rebondissements, c'est trop long. _On a l'impression qu'on (le club) se fait cracher dessus en permanence depuis 4 ans, et on en a un peu marre_. Vous voyez, je suis journaliste mais je suis aussi franc-comtois, je suis sochalien, et dans cette région on a l'impression qu'on ne respecte plus personne dans ce club et ça devient vraiment usant, vraiment navrant, et on n'Berrica qu'une hâte, que ça se termine, et que ça se termine bien".

La rencontre Sochaux-Châteauroux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h45

Les résultats de la journée de championnat

Le classement de Ligue 2