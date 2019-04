EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux en mode survie au Gazélec Ajaccio

Sochaux joue encore une fois très gros ce vendredi soir sur le terrain du Gazélec Ajaccio. Le FCSM doit l'emporter et compter sur un vainqueur entre Nancy et l'AC Ajaccio pour espérer quitter sa place de 18ème et barragiste. Les Sochaliens n'ont (presque) plus le droit à l'erreur

Ne pas perdre espoir. Se battre jusqu'au bout, encore et encore. Le FC Sochaux-Montbéliard n'a pas vraiment d'autre choix de toutes façons. Le FCSM est en déplacement ce vendredi soir sur le terrain du Gazélec Ajaccio à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2. Le verdict approche. Plus que 4 matches pour que les jaune et bleu arrachent leur maintien. 18ème et barragiste après son match nul mardi soir à Bonal contre Châteauroux (0-0), l'équation est assez simple pour l'équipe d'Omar Daf : prendre le maximum de points.

Avec ou sans la manière, mais avec du caractère

Sochaux n'est pas 18ème par hasard. Ce classement sanctionne une équipe bien trop frileuse en attaque. On le répète, la plus mauvaise de ce championnat avec seulement 21 petits buts inscrits en 34 matches. Une misère. La tactique d'Omar Daf est peut-être trop prudente et doit certainement évoluer. Cette fois, l'urgence est là, il faut marquer des buts. Que le jeu des jaune et bleu soient plus ambitieux. Sans partir à l'abordage mais en affichant une vraie envie de gagner. Une rage de vaincre que l'on ne ressent pas encore. Le contexte extra-sportif n'y est certainement pas étranger Mais tant pis, le FCSM doit passer en mode survie. Que ceux qui portent ce maillot l'honorent jusqu'au bout. Qu'ils restent ou pas à Sochaux, peu importe, il y a un contrat à remplir, celui de sauver une institution. Alors la manière ne compte plus aujourd'hui. Sochaux ne va pas devenir le Barça d'un coup d'un seul. Mais une équipe qui doit se livrer corps et âme. Avec ou sans la manière mais avec une vraie force de caractère. Son seul salut pour espérer se sauver.

Un succès en Corse et un vainqueur entre Nancy et l'ACA pour ne plus être barragiste

Pour que Sochaux ne soit plus barragiste, il doit déjà l'emporter absolument au Gazélec et espérer dans le même temps que le duel entre Nancy et l'AC Ajaccio en Lorraine débouche sur un vainqueur, quel qu'il soit (un match nul laisserait le FCSM à un point derrière même en cas de succès en Corse). Les jaune et bleu restent sur 2 succès sur le terrain des "Gaziers". Jamais deux sans trois ?

