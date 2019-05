EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux en opération sauvetage à Lorient

Sochaux, France

Avis de tempête annoncée sur la Bretagne. Sur le terrain du FC Lorient, 5ème et candidat aux barrages d'accession en Ligue 1, le FC Sochaux-Montbéliard est en opération sauvetage ce soir dans le Morbihan pour le compte de la 37ème et avant-dernière journée de championnat. Pour les jaune et bleu, la mission est simple et compliquée à la fois. 18ème et barragiste, avec 2 points de retard sur un groupe de 5 équipes, mais 3 seulement d'avance sur Béziers le 19ème, sa situation est plus que critique. Son maintien ne tient qu'à un fil et ce déplacement à Lorient se présente comme un véritable moment de vérité.

13ème, barragiste ou relégable ...

Ca y est, on y est, à ces matches couperets ! Si son résultat à Lorient ne va pas sceller son sort définitivement, il va néanmoins décider en grande partie de son avenir. Sochaux peut être au mieux 13ème et au pire 19ème.

Si le FCSM s'impose dans le Morbihan, il peut ne plus être barragiste, à condition qu'au moins un de ses concurrents perde (Auxerre, Valenciennes, Ajaccio et Nancy), et serait à nouveau en position de force. Cela reste quand même le scénario le plus improbable. Sochaux doit surtout prendre au moins un point ce soir. Pour rester au contact de ses rivaux et espérer les coiffer lors de la dernière journée. Mais un match nul lui permettrait de rester maître de son destin pour être au pire barragiste. Reste le scénario catastrophe : une défaite à Lorient et un succès de Béziers, et là patatras, Sochaux se retrouve 19ème et relégable. Juste la hantise des supporteurs jaune et bleu qui vont encore une fois prendre l'ascenseur émotionnel. Rien ne leur est épargné dans cette saison apocalyptique. Ils ont vraiment intérêt à avoir le coeur bien accroché.

Les résultats de la journée de championnat

Le classement de Ligue 2