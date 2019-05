EN DIRECT / Ligue 2 : Sochaux face à son destin contre Grenoble

Sochaux, France

C'est l'heure de vérité pour les footballeurs du FC Sochaux-Montbéliard. Les Sochaliens jouent ce vendredi 17 mai 2019 leur survie en Ligue 2. C'est le dernier match de la saison face à Grenoble mais c'est un mach particulier, à huis-clos, sans public. Le stade Bonal sera vide. Pas l'idéal pour les jaune et bleu dans un match vital pour l'avenir du club. Sochaux, 18ème, peut se maintenir, rester barragiste ou descendre directement en National. Tous les scénarios sont possibles en fonction des résultats d'autres équipes (les deux clubs d'Ajaccio et Béziers surtout). Soirée stressante en perspective pour tous les amoureux du FCSM. La parole est aux acteurs, aux joueurs.

"Personne ne veut être associé à une descente" - Maxence Prévot, gardien et capitaine du FCSM

Et plus de droit à l'erreur pour les coéquipiers de Maxence Prévot, le gardien de but et capitaine sochalien "Faut passer aux actes maintenant. Personne dans l'équipe ne veut associé à une descente, surtout pour un club historique comme Sochaux".

Même discours du côté de l'entraîneur des jaune et bleu "Huis-clos ou pas huis-clos, on n'a pas d'excuses. On doit faire notre job, être serein, maîtriser nos émotions et ne pas tenir compte des autres résultats. Restons concentrés sur notre jeu, notre match, on verra après la rencontre" concède Omar Daf avec assurance. Surtout qu'en face, Grenoble, 9ème et sauvé depuis longtemps, annonce ne pas venir en vacances dans le Doubs "On ne va pas dérouler le tapis rouge. On vient ici pour respecter l'équité du championnat, et pour cela il y a un minimum à faire, et on le fera" lâche Philippe Hinschberger, le coach isérois.

La peur du vide, la peur du bide

Voilà les Sochaliens prévenus. Ils vont devoir s'en sortir tout seuls. Cette fois, impossible de reculer. Il faut y aller, se jeter dans le vide ... du stade Bonal et éviter le bide final. Eviter surtout la descente directe, assurer au minimum les barrages et espérer un maintien selon les autres résultats.

Le FCSM est donc face à son destin. Prêt à vivre un match unique et historique. Il y a 5 ans, jour pour jour, Sochaux descendait en Ligue 2 en perdant contre Evian. Mais il y a 10 ans, il se sauvait en Ligue 1 en l'emportant .. à Grenoble. Aux jaune et bleu de réécrire ce soir la bonne histoire.

